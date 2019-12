Drogisten en apothekers te makkelijk met zelfzorgmedicijnen

Nieuws|Drogisten vragen aanmerkelijk vaker dan apothekers aan consumenten of zij nog informatie wensen over het gekozen geneesmiddel. In slechts 9 van de totaal 119 bezochte drogisterijen stelden de medewerkers vervolgens echter de juiste vragen om te achterhalen of consumenten de gevraagde medicijnen wel veilig kunnen gebruiken. Meestal kregen mysteryshoppers van de Consumentenbond de medicijnen zonder moeite mee, ook als ze vermeldden dat deze voor een achtjarig kind bedoeld waren.

Met een zogenaamde kassacheck hebben drogisten zichzelf verplicht erachter te komen of de verkoop van een geneesmiddel leidt tot gevaarlijke situaties. De medewerkers stellen hiervoor vragen over het beoogde gebruik. Als consumenten om drie doosjes vragen, moeten er alarmbellen gaan rinkelen. In veel gevallen gaven de medewerkers de mysterieshoppers ten onrechte de gevraagde pillen mee. 48 keer zelfs drie doosjes (23 keer bij de drogist en 25 keer bij de apotheek). De kwaliteit van de informatie over de verstrekte medicijnen van de apotheker is beter dan van de drogist. De apotheker vraagt gestructureerder door waar de drogist vaak verwijst naar de bijsluiter.

Mysterieshoppers

Mysterieshoppers van de Universiteit Twente bezochten voor de Consumentenbond 119 drogisten en 116 apotheken in 15 grotere steden. De onderzoekers vroegen om Aleve Select 275, een pijnstiller van het type NSAID met de werkzame stof naproxen. In de Consumentengids van april staat het hele verslag van de mysterieshoppers.