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Zoektocht naar de ideale auto

Nieuws
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AutoWeek en de Consumentenbond gaan samenwerken voor de Tevredenheids Trofee 2012:. De zoektocht naar de ideale auto die op de weg is gezet tussen 2004 tot 2011. Deze publieksprijs richt zich op de tevredenheid van allerlei aspecten van de auto's, maar ook mankementen wegen mee. AutoWeek en de Consumentenbond hebben hiervoor een lijst gemaakt van 100 problemen die zich kunnen voordoen.

Gepubliceerd op:25 mei 2012

Een belangrijke rol in de tevredenheid speelt het oordeel over de dealer/garagist. De enquête hierover is online in te vullen op www.autoweek.nl/tevredenheidstrofee2012. Hoofdredacteur Robert van den Ham van AutoWeek: 'De kennis en de objectiviteit van de Consumentenbond mogen toevoegen aan onze Tevredenheids Trofee maakt deze prijs er natuurlijk nog sterker op. We zijn er dus trots op dat de Consumentenbond er nu een prominente rol in speelt, ook voor de langere termijn'.