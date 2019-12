Zoektocht naar de ideale auto

Een belangrijke rol in de tevredenheid speelt het oordeel over de dealer/garagist. De enquête hierover is online in te vullen op www.autoweek.nl/tevredenheidstrofee2012. Hoofdredacteur Robert van den Ham van AutoWeek: 'De kennis en de objectiviteit van de Consumentenbond mogen toevoegen aan onze Tevredenheids Trofee maakt deze prijs er natuurlijk nog sterker op. We zijn er dus trots op dat de Consumentenbond er nu een prominente rol in speelt, ook voor de langere termijn'.