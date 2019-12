Banken laten beroofde klanten in de kou staan

Nieuws|Consumenten die het slachtoffer zijn van phishing en skimming lopen steeds meer risico met de schade te blijven zitten. De Consumentenbond signaleert in de Consumentengids van februari dat meerdere banken vanaf januari 2013 hun regels aanscherpen en minder coulant zijn bij mogelijke phishing of pinpasfraude. Wie de regels van de banken niet stipt opvolgt, kan te maken krijgen met lagere, of helemaal geen schadevergoeding.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Slachtoffers van phishing of skimming krijgen niet alleen moeilijker hun geld terug, ze krijgen ook nog eens de schuld in de schoenen geschoven. De Rabobank bijvoorbeeld stelt dat phishing per definitie betekent dat klanten beveilingscodes hebben weggegeven aan derden. En dan vergoedt de bank de schade in principe niet. Hoe strenger de eisen, des te makkelijker het wordt om een klant te verwijten dat hij zich niet aan die regels heeft gehouden, en grof nalatig is.'

Praktisch onuitvoerbaar

Sommige eisen in de productvoorwaarden vindt de Consumentenbond te streng om in de praktijk uitvoerbaar te zijn. Zo verplichten banken hun klanten om:

minstens één keer per dag te controleren of ze hun betaalpassen nog hebben en die te verbergen voor huisgenoten en familieleden;

hun pincode nergens op te schrijven - ook niet in versleutelde vorm - en die aan helemaal niemand te vertellen;

meteen melding te maken van incidenten met een kaart of pincode. Tot die melding is de consument zelf aansprakelijk voor schade;

elke week hun afschrijvingen te controleren.

In de Consumentengids van februari staan naast ervaringsverhalen algemene tips voor consumenten om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van bankfraude.

