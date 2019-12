Betere consumentenbescherming in 2014

Nieuws|Vanaf medio 2014 zijn telefonisch afgesloten langetermijnovereenkomsten niet meer geldig zonder handtekening van consumenten. Daarmee stemde de Tweede Kamer in op 24 september 2013. En consumenten die onder invloed van een oneerlijke handelspraktijk een overeenkomst hebben afgesloten, kunnen daar in de toekomst makkelijker van af. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We hebben hard gestreden voor deze belangrijke verbeteringen voor consumenten en zijn dan ook erg blij met dit resultaat'.

De Consumentenbond kreeg de afgelopen jaren talloze klachten van consumenten die tegen hun zin een overeenkomst sloten. Door slimme trucjes van telefonische verkopers zaten zij bijvoorbeeld vast aan langlopende telefoon- of energiecontracten. Alleen telefonisch 'ja' zeggen is voor dit soort contracten in de toekomst niet meer genoeg. Consumenten moeten de overeenkomst toegestuurd krijgen en ondertekenen, anders is de overeenkomst niet rechtsgeldig. Consumenten die erachter komen dat ze een overeenkomst zijn aangegaan omdat ze zijn misleid door een oneerlijke handelspraktijk, kunnen hier in de toekomst door een simpel briefje aan de verkoper van af.

Richtlijn Consumentenrechten

De Tweede Kamer stemde 24 september ook in met het wijzigen van het Burgerlijk Wetboek vanwege de Europese Richtlijn Consumentenrechten. Deze Richtlijn gaat vooral over koop op afstand en deurverkoop (colportage). Een belangrijke wijziging is dat de bedenktermijn zowel voor koop op afstand als voor colportage van 7 naar 14 kalenderdagen gaat. De nieuwe regels gaan officieel in op 13 juni 2014.