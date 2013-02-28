Gebruikers sterk verdeeld over Windows 8

De consumenten die positief over Windows 8 zijn, geven het rapportcijfer 8 of hoger. De meeste positieve opmerkingen gaan over de snelheid: 'het systeem reageert vlot, start zeer snel op en sluit veel sneller af'. Van het nieuwe startscherm met grote kleurige tegels waardeert deze groep het overzicht. 23% geeft het systeem daarentegen een onvoldoende en is uitgesproken negatief. Bij hen roept het startscherm juist ergernis op: 'het is ongeschikt voor bediening met de muis en zit meer in de weg dan dat het iets toevoegt'.

Alles-in-een

Microsoft lanceerde Windows 8 in oktober 2012 en introduceerde daarmee een alles-in-een besturingssysteem, dat geschikt is voor zowel de traditionele computer als de tablet. De Consumentenbond riep in januari via zijn website en webpanel consumenten op hun ervaringen met Windows 8 te delen en verwerkte de resultaten van gebruikers die al minimaal 20 uur met Windows 8 hebben gewerkt.

