Gebruikers sterk verdeeld over Windows 8

Uit een enquête van de Consumentenbond onder 142 gebruikers van Windows 8 blijkt dat de helft enthousiast is over het besturingssysteem en een kwart ronduit negatief. Vooral consumenten met veel computerervaring willen of kunnen moeilijk wennen aan het nieuwe startscherm. De resultaten van de enquête zijn terug te vinden in de Digitaalgids van maart.

De consumenten die positief over Windows 8 zijn, geven het rapportcijfer 8 of hoger. De meeste positieve opmerkingen gaan over de snelheid: 'het systeem reageert vlot, start zeer snel op en sluit veel sneller af'. Van het nieuwe startscherm met grote kleurige tegels waardeert deze groep het overzicht. 23% geeft het systeem daarentegen een onvoldoende en is uitgesproken negatief. Bij hen roept het startscherm juist ergernis op: 'het is ongeschikt voor bediening met de muis en zit meer in de weg dan dat het iets toevoegt'.

Alles-in-een

Microsoft lanceerde Windows 8 in oktober 2012 en introduceerde daarmee een alles-in-een besturingssysteem, dat geschikt is voor zowel de traditionele computer als de tablet. De Consumentenbond riep in januari via zijn website en webpanel consumenten op hun ervaringen met Windows 8 te delen en verwerkte de resultaten van gebruikers die al minimaal 20 uur met Windows 8 hebben gewerkt.