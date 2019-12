Grote prijsverschillen bij laptopreparatie

Nieuws|Het loont de moeite om bij een defecte laptop van meerdere reparatiebedrijven offertes op te vragen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het verschil kan oplopen tot ruim €100 voor een schermreparatie. Alle resultaten van het onderzoek zijn te vinden in de Digitaalgids van juli/augustus 2013.

Voor drie laptops met uiteenlopende defecten werd bij 22 verschillende reparatiebedrijven in heel Nederland een prijsopgave opgevraagd. Voor het vervangen van een accu die al na tien minuten leeg was, liepen de kosten uiteen van €49 tot €71 voor een kloonaccu. Voor een originele accu was dit €79 tot €120 euro. Een kapot scherm repareren kost tussen de €148 en €249. En voor het vervangen van een niet werkend toetsenbord vroeg het goedkoopste bedrijf €48 en de duurste €125, tweeënhalf keer zoveel.

Stappenplan

De Digitaalgids van juli/augustus geeft ook tips waar op te letten bij het kiezen van een reparateur en welke reparaties consumenten goed zelf kunnen uitvoeren.

