Half miljoen wifi routers lek

Nieuws|Het wifi wachtwoord van minstens een half miljoen routers - waaronder modellen van KPN, UPC en Ziggo - is te kraken. Dit wifilek is al bekend sinds eind 2011 maar komt nog steeds voor, blijkt uit onderzoek door de Digitaalgids. De Consumentenbond heeft de aanbieders van de betreffende apparaten hiervan op de hoogte gebracht en deze zeggen te werken aan een oplossing. Vanwege het grote aantal kwetsbare routers heeft de Consumentenbond ook de OPTA geïnformeerd.

Het lek zit in routers van KPN (Experia ZTE H220N), Ziggo (Ubee evw3200) en de Horizon mediabox van UPC. Ook sommige routers uit de losse verkoop zijn lek zoals de Linksys E1000 en E2000. Moderne wifi routers hebben een functie om het opzetten van een veilige draadloze verbinding te vereenvoudigen: de Wifi Protected Setup (WPS). Door de WPS knoppen op de router en op een ander apparaat in te drukken ontstaat een veilige verbinding, maar WPS is op veel routers te kraken. Zo kan een kwaadwillende eenvoudig op straat het wifi signaal opvangen en met speciale software het wifi wachtwoord achterhalen. Vervolgens is het mogelijk om de draadloze verbinding af te luisteren of om instellingen op de router te wijzigen.

Oplossing

In de meeste gevallen kunnen internetproviders en fabrikanten het probleem oplossen. Soms kan de gebruiker de WPS functie zelf uitzetten. In andere gevallen kan een software-update voor de router het lek dichten. Deze update moet door de internetprovider of fabrikant geleverd worden. De Consumentenbond adviseert consumenten om bij hun internetprovider te informeren naar de kwetsbaarheid van hun eigen wifi router en naar de stappen die zij kunnen nemen om het probleem te verhelpen. Consumenten die een router in de losse verkoop hebben gekocht, kunnen zich wenden tot de fabrikant.

Meer informatie en een video over het lek zijn te vinden op de site van de Consumentenbond.