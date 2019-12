Kleurcodering verdubbelt inzicht in vet-, zout- en suikergehalte

Nieuws|Kleurcodering op de voorkant van verpakkingen van levensmiddelen helpt consumenten bij het goed inschatten van het vet-, zout- en suikergehalte van het product. Dit blijkt uit een quiz van Consumers International (CI), die de Consumentenbond in Nederland uitzette. Van de bijna 800 Nederlandse deelnemers schatte 43% het vet-, zout- en suikergehalte goed aan de hand van de huidige etiketten op verpakkingen. Met kleurcodering op de voorkant van de verpakking stijgt dit naar 90%. CI publiceert de uitkomsten op woensdag 22 mei tijdens een belangrijke conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie over diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en overgewicht.

Door ongezonde voeding stijgt het aantal gevallen van hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. De Consumentenbond pleit daarom al jaren voor het invoeren van een verkeerslichtensysteem op de voorkant van levensmiddelen. Met kleuren laat dit systeem in één oogopslag zien of er weinig (groen), matig (oranje) of veel (rood) verborgen suiker, vet en zout in een product zit. Daarmee kunnen consumenten eenvoudiger een afgewogen keuze maken. Door de kleuren zijn de producten bovendien onderling goed te vergelijken.

Gezonde keuze

In 2007 toonde de Consumentenbond al aan dat het verkeerslichtsysteem op levensmiddelen heel effectief is om consumenten te helpen bij het maken van een gezonde keuze en Britse en Australische studies uit 2009 bevestigden dit. In Groot-Brittannië is het verkeerslichtensysteem inmiddels door enkele grote supermarktketens succesvol ingevoerd. In de rest van Europa doen levensmiddelenfabrikanten echter al jaren hun uiterste best om een stokje te steken voor kleurcodering op levensmiddelen.

Lees meer hierover op de website van Consumers International.