Maatregelen kosten aanvullende diensten verpleeg- en verzorgingshuizen te mager

Nieuws|Donderdag 5 september debatteerde de Tweede Kamer over de kosten van aanvullende diensten van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit naar aanleiding van de publicatie van de Consumentenbond in oktober 2012 over misstanden hierbij. De Consumentenbond is blij met de erkenning van de problemen door de Kamer maar teleurgesteld over het uitblijven van concrete maatregelen.

De Tweede Kamer en de staatssecretaris waren het in grote lijnen eens met de conclusies van de Consumentenbond: voor verzekerde zorg mogen geen kosten in rekening gebracht worden. Zorginstellingen moeten hun (toekomstige) bewoners tijdig informeren voor welke diensten zij aanvullende kosten in rekening brengen en wat het bedrag is. Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Wat ons betreft komt er een normering voor de hoogte van de bedragen voor aanvullende diensten. De toegeworpen handschoen door de staatssecretaris om onderzoek op dit onderwerp te blijven doen, pakken wij graag op'.

Beter informeren

De Consumentenbond pleit voor een richtlijn die vastlegt hoe en wanneer instellingen moeten informeren over de extra kosten. Dit kan op de website, in een folder of met een publicatie op de vergelijkingssite KiesBeter.nl. Bij de intake zouden de bijkomende kosten verplicht besproken moeten worden. Tenslotte wil de Consumentenbond dat de instellingen de meldlijn van de Nederlandse Zorgautoriteit voor misstanden bij verzorg- en verpleeghuizen duidelijker onder de aandacht van het publiek brengen via hun websites en ander informatiemateriaal.