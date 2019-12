Meeste providers onduidelijk over snelheid vast internet

Nieuws|Alleen KPN, Solcon en Telfort geven consumenten realistische informatie over internetsnelheid vóór het afsluiten van een abonnement voor vast internet. De overige providers, van zowel kabel als ADSL, adverteren met 'tot'-snelheden, blijkt uit een inventarisatie van de Digitaalgids van de Consumentenbond. De Consumentenbond wil dat alle consumenten voor het afsluiten van een abonnement duidelijke informatie krijgen over de te verwachten internetsnelheid op hun huisadres.

Solcon en Telfort laten tijdens het online bestelproces zien wat de werkelijke snelheid op het adres is. KPN verstrekt op de website, net voor het afronden van de bestelling, informatie over de reële snelheid en geeft aan dit ook te doen bij bestellingen in de winkel en aan de telefoon. XS4All en T-Mobile Online hebben een algemene webpagina met een globale indicatie, los van postcodes. T-Mobile geeft daarnaast een snelheidsindicatie op basis van postcode in een bevestigingsmail, maar pas nadat de bestelling is gedaan. Caiway, UPC, Tele2, Vodafone, ZeelandNet en Ziggo communiceren alleen de tot-snelheid.

Gedragscode

De Consumentenbond ontvangt regelmatig klachten van mensen die aangeven dat hun internetsnelheid ver achterblijft bij datgene wat hen beloofd is. Op aandringen van de politiek geldt sinds 1 januari 2013 de Gedragscode Transparantie Internetsnelheden. Die code zegt slechts dat providers hun klanten moeten informeren welke factoren de internetsnelheid beïnvloeden. Providers kunnen volgens de Consumentenbond een stap verder gaan en voor de aankoop consumenten eerlijk informeren over welke internetsnelheid ze daadwerkelijk kunnen verwachten.

De Consumentenbond gaat ook inventariseren hoe providers communiceren over de te verwachte snelheid van mobiel internet.

