Nationale Afmeldweek tegen ongewenste reclame

Nieuws|Maandag 28 januari start de Consumentenbond de Nationale Afmeldweek. Een week waarin de Consumentenbond op zijn website en via sociale media consumenten praktische tips geeft over de beste en snelste manier om af te komen van ongewenste reclame-aanbiedingen en verkooptelefoontjes.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten ontvangen reclame en verkoopaanbiedingen via allerlei kanalen: aan de deur, per post, e-mail en telefoon. Er is een flink aantal mogelijkheden om je daarvoor af te melden. De bekendste daarvan is het Bel-me-niet register, maar er zijn ook minder bekende afmeldmogelijkheden. Zo kunnen consumenten zich ook afmelden voor bijvoorbeeld reclamepost en telefonisch marktonderzoek.

Om het consumenten makkelijk te maken, zet de Consumentenbond in de Nationale Afmeldweek alle afmeldmogelijkheden op een rij.'

Klachten

De Consumentenbond krijgt regelmatig vragen en klachten van consumenten over verkooptelefoontjes, reclamepost en verkopers aan de deur. Een verwijzing naar het juiste afmeldregister biedt vaak de oplossing.

De Consumentenbond heeft in het verleden met succes gepleit voor het bel-me-niet register, waarin inmiddels al bijna 7 miljoen nummers zijn opgenomen. De Consumentenbond zet zich ook in voor een bel-niet-aan register waarmee consumenten zich kunnen afmelden voor verkoop aan de deur.



De Nationale Afmeldweek is het startsein van de campagne Volg Me Niet van de Consumentenbond. In deze campagne geeft de Consumentenbond ook informatie over cookies en tracking op internet.