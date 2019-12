Ongezonde Gelderse worsten scoren laag

100 gram Gelderse worst voor de boterham bevat gemiddeld 28 gram vet, waarvan 10 gram ongezond verzadigd vet. Dit is 5 keer meer dan in kipfilet en 10 keer het verzadigd-vetgehalte in schouderham. Het zoutgehalte is met 2,3 gram zout per 100 gramvergelijkbaar met schouderham en kipfilet. De minst vette worst uit de test is de 'vers' variant van C1000, maar deze is wel behoorlijk zout. De minste zoute gekookte Gelderse worst is van Dekamarkt. Tussen de voorverpakte worst en de vers varianten in een supermarkt blijkt vaak geen verschil te zitten. Het gaat dan om exact dezelfde worst maar in een andere verpakking.

Foute etiketten

Uit het onderzoek blijkt ook dat fabrikanten regelmatig fouten maken op het etiket. Lidl vergat te vermelden dat er nitriet en rookaroma in hun Gelderse worst zit. De verse en houdbare Gelderse worst van Albert Heijn zijn identiek, maar de etiketten verschillen: op de houdbare variant staan 2 fouten in de ingrediƫntenlijst en het zoutgehalte klopt niet. Hema tenslotte beweert op het etiket dat het product voor 90% uit vlees bestaat, terwijl uit de metingen bleek dat er maar zo'n 75% vlees in zit. En de 4% kip die op het etiket staat, zit er ook niet in. Alle fabrikanten hebben de Consumentenbond toegezegd de etiketten of de worst zelf aan te passen.