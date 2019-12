Onterechte kosten voor verzorgingshuisbewoners

Nieuws|Meer dan de helft van de verzorgingshuizen laten bewoners ten onrechte kosten maken voor het 'woonklaar' maken van de woonruimte. Dit druist lijnrecht in tegen de richtlijn 'Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling' van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Ook speciale bedden en bed- en linnengoed komen vaak onterecht voor rekening van de nieuwe bewoners. De Consumentenbond dringt er bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op aan hier intensiever op te controleren.

Zaterdag 28 september gaat Bart Combée, directeur Consumentenbond, bij VARA Kassa over het onderzoek in discussie met de NZa en Actiz. Combée: 'Ouderen of hulpbehoevenden die vaak noodgedwongen naar een verzorgingshuis verhuizen, moeten niet langer voor onnodige kosten worden gesteld'. Volgens de richtlijn van het CVZ zijn de verzorgingshuizen zelf verantwoordelijk voor een verstelbaar bed als dat voor de zorg nodig is.

Toch vraagt meer dan een kwart van de instellingen al bij voorbaat aan de bewoners zo'n bed mee te brengen. Verder dwingt 1 op de 5 huizen nieuwe bewoners om lakens, handdoeken en washandjes mee te nemen. Ook deze zaken horen volgens het CVZ door de instellingen te worden verzorgd. Het onderzoek onder 152 verpleeg- en verzorgingshuizen staat in de Consumentengids van oktober 2013 (pdf).

Onduidelijkheid

Veel verzorgingshuizen veronderstellen ten onrechte dat de CVZ-richtlijn alleen geldt voor verpleeghuizen. Een aantal van de regels kan volgens de Consumentenbond duidelijker en het CVZ mag van de Consumentenbond de richtlijn verder aanscherpen. Sinds 2011 gelden ook de Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf. Deze zijn opgesteld door onder andere de brancheorganisatie Actiz en de Consumentenbond.