Patiëntenwet opgeknipt

Nieuws|Minister Schippers knipt de omvangrijke patiëntenwet Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) op in vijf delen, waarmee een overkoepelende wet voor patiëntenrechten van de baan is. De Consumentenbond is teleurgesteld over het voornemen maar meent dat de inhoud boven de vorm gaat. Het wetsvoorstel bevatte veel onderwerpen die van groot belang zijn om op korte termijn door te voeren. De Consumentenbond gaat zich er voor inspannen dat de goede ingrediënten van de WCZ niet verloren gaan.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dat er veranderingen noodzakelijk zijn in de rechtspositie van patiënten, daarover bestaat geen discussie. Met alle tijd die in de ontwikkeling en besprekingen van de WCZ is gestoken, is het nu vooral zaak de belangrijke verbeteringen die de WCZ voor ogen had, alsnog te realiseren. Het wetsvoorstel bevatte veel onderwerpen die van groot belang zijn voor de versteviging van de positie van patiënten, zoals recht op keuze-informatie en een verbeterde klachten- en geschillenregeling'.

Verbeteringen

De Wet wordt in vijf thema's onderverdeeld. De Consumentenbond hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de invulling en de verdeling van de hoeveelheid van onderwerpen. De uitdrukkelijke wens van de Consumentenbond is om nu wel snel tot realisatie van deze verbeteringen te komen, want in alle tussentijd zijn patiënten degenen die het moeten stellen met de achterhaalde wetgeving die nu nog geldt.