Prijsbewuste ouders kopen speelgoed bij Blokker

Blokker is voor baby- en peuterspeelgoed én voor Lego en Playmobil goedkoper dan de traditionele speelwinkels Bart Smit en Intertoys. Dit blijkt uit een prijspeiling door de Consumentenbond voor het magazine Beste koop voor je kind. Blokker heeft zowel online als in de fysieke winkels gemiddeld de laagste prijs, op de voet gevolgd door Wehkamp.

Door prijzen te vergelijken zijn al snel veel euro's te besparen. Een Bob de Bouwerhelm kostte bij Blokker €4,99 en bij Bol.com €7,99. Bij het duurdere speelgoed scheelt rondkijken zelfs tientallen euro's. Een Playmobil Western Fort kostte €89,95 bijWehkamp, terwijl V&D voor exact hetzelfde speelgoed €149,95 rekent. De prijs van Wehkamp is wel exclusief verzendkosten die uiteenlopen van €5,95 tot €29,95.

Speciaalzaken en Amazon

Voor de prijspeiling zijn 3600 prijzen onderzocht van populaire A-merkartikelen van Fisher-Price, Vtech, Nijntje, Woezel en Pip, Bob de Bouwer, Lego/Duplo en Playmobil. Bij een tiental winkels die gespecialiseerd zijn in de verkoop van Lego en Playmobil (2T-Toys, ABC Toys, A-Tembo, Brickfever, Jonny-Hattem, Legowinkel Perron 4, Playtoday Lego, Rima speelgoed, Steengoed en Zevenspoor) bleken de prijzen gemiddeld 12% lager te liggen dan bij de gerenommeerde speelgoedwinkels. Ook de Britse en Duitse websites van Amazon zijn een aanrader voor dure en grote bestellingen van Lego/Duplo en Playmobil. De prijzen liggen in deze webshops gemiddeld tot 20% onder de gemiddelde prijzen in Nederland. Hier kunnen nog wel verzendkosten bijkomen.

Meer informatie over de prijspeiling speelgoed staat in het magazine Beste koop voor je kind 2. Deze is verkrijgbaar in de boekhandel en in de webshop van de Consumentenbond.