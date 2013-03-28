Vodafone komt belofte glasvezel alsnog na

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Vodafone heeft ons nu toegezegd ook coulant om te gaan met actuele klachten van reeds geactiveerde klanten. Waar mogelijk worden de klachten - ook die eerder nog afgewezen waren - opgelost. Willen deze consumenten desondanks de 'Vodafone Thuis'-glasvezeldiensten niet gebruiken, dan wordt de overeenkomst beëindigd'. Consumenten die het gevoel blijven houden dat hun klacht over hun glasvezelcontract niet goed wordt afgehandeld, kunnen dit melden via: meldpunt@consumentenbond.nl.

Kassa-uitzending

De klachten over de verkoopwijze van Vodafone werden bediscussieerd in de uitzending van het televisieprogramma Kassa van 16 maart dit jaar. Daarin stonden Bart Combée en de vertegenwoordiger van Vodafone lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de Consumentenbond overtreedt Vodafone de colportagewet door de wijze waarop de verkoop van glasvezel aan de deur tot stand kwam.

In de uitzending kwamen de partijen er samen niet uit.