Vodafone komt belofte glasvezel alsnog na

Nieuws|Consumenten die een oplossing willen voor de problemen met hun Vodafone-glasvezelcontract worden hierin niet langer tegengewerkt door Vodafone. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de Consumentenbond en Vodafone. Zaterdag 23 maart beloofde Vodafone in een persbericht dat zij klanten tegemoet zou komen. De Consumentenbond ontving daarna nog steeds meldingen van mensen bij wie de klachten niet werden verholpen en een verzoek om het contract te beëindigen werd afgewezen. Met de gedane toezeggingen heeft de Consumentenbond er vertrouwen in dat de klachten nu wel op de juiste manier worden afgehandeld.