Voedingsfabrikanten blijven Kletsplaatjes verkopen

Nieuws|Sommige voedingsfabrikanten gebruiken flauwekulargumenten om het gebruik van marketingtrucs te rechtvaardigen. De Consumentenbond verzamelde met consumenten nieuwe voorbeelden van Kletsplaatjes voor de Wall of Shame en vroeg de fabrikanten van de producten om uitleg. Dit was voor enkele fabrikanten aanleiding om hun etiketten aan te passen, andere fabrikanten komen met een onzinnige reactie.

Kesbeke verkoopt Saladedressing tomaat, zonder tomaat. Er zitten wel zogenaamde azo-kleurstoffen in, maar de verplichte waarschuwing 'kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden' ontbreekt. De fabrikant heeft toegezegd het etiket aan te passen. Met tomaat blijken ze tomatensmaak te bedoelen.

In de Vlaflip Peer van Campina blijkt de peer ver te zoeken, het zuivelproduct bevat 0,4 gram perensap per liter. Campina reageert dat het wettelijk toegestaan is om het perenvla te noemen; als er maar peer in zit. En de koekjes van Eve's Choice bevatten slechts 45 kilocalorieën per portie. Maar met een portie bedoelt Eve's Choice een half koekje, terwijl ze per twee verpakt zijn. Volgens Eve's choice vinden dames de portiegrootte van bijvoorbeeld Sultana en Evergreen te groot.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is positief dat sommige fabrikanten hun verpakkingen aanpassen naar aanleiding van onze campagne Kletsplaatjes. Helaas zijn er ook fabrikanten die onverbeterlijk zijn en flauwekulargumenten gebruiken. Daarom gaan wij door met de campagne, om consumenten bewust te maken van de trucs die fabrikanten gebruiken om hun producten aan de man te brengen.'

Wall of shame



Met mooie namen, verleidelijke plaatjes en onzinnige claims zetten fabrikanten consumenten op het verkeerde been. De Consumentenbond wil dat fabrikanten eerlijk zijn over hun producten en startte daarom in september 2012 de campagne Kletsplaatjes. Consumenten die marketingtrucs van fabrikanten ontdekken, kunnen hun voorbeeld sturen naar kletsplaatjes@consumentenbond.nl. Geschikte inzendingen plaatst de Consumentenbond op de Wall of Shame en in de Gezondgids van februari staat ook een selectie van nieuwe Kletsplaatjes.