Wijzer over geheugen: alles over het ouder wordende brein

Nieuws|Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Het aantal mensen dat erdoor getroffen wordt, verdubbelt binnen 30 jaar. Het is een ernstige ziekte met ingrijpende gevolgen voor degene die het treft, maar ook voor de mensen eromheen. Een goede reden voor de Consumentenbond en Alzheimer Nederland om gezamenlijk hierover een boek uit te geven.

Veel mensen op leeftijd zijn bang voor dementie zodra ze merken dat ze dingen vergeten. Wijzer over geheugen maakt duidelijk of hun zorgen terecht zijn. Het 160 pagina's tellende boek beschrijft hoe het geheugen werkt, wat ermee gebeurt als we ouder worden en hoe belangrijk een gezonde leefstijl voor je brein is. Ook kun je even zelf testen hoe het met je geheugen is gesteld. Daarnaast vertelt het boek wat de verschillen zijn tussen 'gewone' ouderdomsvergeetachtigheid en dementie, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling inhoudt. Het boek sluit af met twee heel praktische hoofdstukken vol tips. Voor degene die met de diagnose dementie wordt geconfronteerd (wat kun je verwachten, wat kun je tijdig regelen) maar ook voor de naaste (hoe ga ik met een dementerende partner om).

Wijzer over geheugen is verkrijgbaar als full colour paperback en als e-book. Het boek is te bestellen via de webwinkel van de Consumentenbond en verkrijgbaar in de boekhandel.

Ledenprijs €18,50; niet-ledenprijs €23

Ook verkrijgbaar als e-book.