Betaal aanmaning van Hotelgroup Passport niet

MKBusiness stuurt na het gesprek met de Consumentenbond alle consumenten die ten onrechte een aanmaning ontvingen een bericht dat het dossier gesloten is. Consumenten die toch nog een aanmaning krijgen, kunnen direct contact opnemen met het bedrijf en verwijzen naar de afspraken met de Consumentenbond. Consumenten die door een onterechte aanmaning onlangs een betaling hebben gedaan aan MKBusiness, hebben recht op geld terug. Mocht dit niet actief gebeuren, dan kunnen consumenten dit zelf aanvragen bij MKBusiness.

Ontbrekende handtekening

Hotelgroup Passport is al meerdere malen in opspraak geweest. Eind 2012 beboette de Consumentenautoriteit het bedrijf voor de manier waarop zij het Hotelgroup Passport verkocht. Abonnementen bleken niet rechtsgeldig omdat er geen handtekening door klanten was gezet. Desondanks ontvingen consumenten aanmaningen van Hotelgroup en incassobureaus zoals MKBusiness en Buhrmann. Hotelgroup is inmiddels gestopt met de verkoop, maar de incassobureaus bleven aanmanen.