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Betaal aanmaning van Hotelgroup Passport niet

Nieuws
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Consumenten die nog steeds onterechte aanmaningen krijgen van Hotelgroup Passport kunnen deze negeren. De Consumentenbond heeft contact opgenomen met de desbetreffende incassobureau's. MKBusiness wijt de incasso's aan een 'administratieve vergissing' en zegt dat de dossiers van Hotelgroup Passport al gesloten hadden moeten zijn. Buhrmann Incasso laat weten 'de zaak nog te onderzoeken'. Consumenten die een aanmaning krijgen, kunnen een beroep doen op de nietigheid van de overeenkomst en contact opnemen met de Consumentenbond als een dagvaarding daadwerkelijk op de mat ligt.

Gepubliceerd op:12 maart 2013

MKBusiness stuurt na het gesprek met de Consumentenbond alle consumenten die ten onrechte een aanmaning ontvingen een bericht dat het dossier gesloten is. Consumenten die toch nog een aanmaning krijgen, kunnen direct contact opnemen met het bedrijf en verwijzen naar de afspraken met de Consumentenbond. Consumenten die door een onterechte aanmaning onlangs een betaling hebben gedaan aan MKBusiness, hebben recht op geld terug. Mocht dit niet actief gebeuren, dan kunnen consumenten dit zelf aanvragen bij MKBusiness.

Ontbrekende handtekening

Hotelgroup Passport is al meerdere malen in opspraak geweest. Eind 2012 beboette de Consumentenautoriteit het bedrijf voor de manier waarop zij het Hotelgroup Passport verkocht. Abonnementen bleken niet rechtsgeldig omdat er geen handtekening door klanten was gezet. Desondanks ontvingen consumenten aanmaningen van Hotelgroup en incassobureaus zoals MKBusiness en Buhrmann. Hotelgroup is inmiddels gestopt met de verkoop, maar de incassobureaus bleven aanmanen.