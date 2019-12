ABN Amro en ING versoepelen boetevrij aflossen het eerlijkst

'De aanpak van ABN Amro en de ING is eerlijker en verstandiger', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'De banken komen niet alleen mensen tegemoet die een belastingvrije schenking hebben gekregen, maar ook klanten die bijvoorbeeld zelf geld hebben gespaard. Bovendien komen ING en ABN Amro de klanten tegemoet die een probleem hebben, namelijk een hypotheekschuld hebben die hoger is dan de marktwaarde van hun huis'.

Boeterente

De discussie over boetevrij aflossen is ontstaan op Prinsjesdag 2013. Het kabinet maakte toen bekend dat consumenten eenmalig een belastingvrije schenking mogen krijgen van maximaal € 100.000,-. Dit bedrag moet gebruikt worden voor de koop of verbouwing van hun huis of de aflossing van de hypotheek. Andere banken, waaronder Rabobank en SNS Bank, hebben daarop laten weten dat hun klanten over een aflossing met zo'n belastingvrije schenking geen boeterente meer hoeven te betalen. ABN Amro klanten mogen hun schuld boetevrij aflossen tot de hoogte van de meest actuele WOZ-waarde (de waarde die de gemeente vaststelt in het kader van de Wet waardering onroerende zaken).