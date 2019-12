Abonnementen met houdbare tegoeden dankzij actie #Beltegoed

Nieuws|Telecomproviders krijgen van minister Kamp (Economische Zaken) tot 2014 om ook abonnementen aan te bieden waarbij het beltegoed niet na een maand al vervalt. Gebeurt dit niet, dan komt hij met wetgeving. Dit schrijft de minister aan de Tweede Kamer in een reactie op de actie #Beltegoed van de Consumentenbond. De Consumentenbond is blij dat de actie, waarbij ruim 37.000 consumenten tekenden tegen het vervallen van tegoeden, leidt tot de komst van nieuwe abonnementen mét houdbare tegoeden.

De minister vindt dat er te weinig abonnementen zijn waarbij tegoeden kunnen worden meegenomen naar de volgende maand en vraagt providers om meer keuze te bieden in de houdbaarheid van tegoeden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Houdbaarheid van tegoeden is een belangrijke voorwaarde voor veel consumenten. De oproep van minister Kamp is niet vrijblijvend en providers zijn nu aan zet om abonnementen met houdbare tegoeden aan te bieden. Die moeten een serieus alternatief zijn voor de abonnementen zonder houdbare tegoeden.' In februari 2012 vroeg de Consumentenbond de providers al namens duizenden consumenten om tegoeden langer houdbaar te maken, maar geen van de providers gaf daar gehoor aan. Voor de actie #Beltegoed in april 2013 rekende de Consumentenbond uit dat er elke maand €68 miljoen verdwijnt door het vervallen van tegoeden.

Overstappen

Naast het vervallen van beltegoeden komen ook andere telecomzaken aan de orde in de brief van Kamp aan de Tweede Kamer. Zo kondigt de minister aan dat er per januari 2014 naast overstapservices voor internet, ook overstapservices komen voor andere telecomdiensten zoals tripleplay, quadplay en TV only. De Consumentenbond juicht dit toe, omdat consumenten daardoor eenvoudiger kunnen wisselen van provider.

