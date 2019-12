Actie prijsmisleiding vakantiehuizen succesvol afgerond

Nieuws|Vakantieparken hebben gehoor gegeven aan de kritiek van de Consumentenbond op de onduidelijkheid over hun prijzen. De Consumentenbond vroeg toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) in juni 2013 om prijsmisleiding door vakantieparken tot hoogste prioriteit te maken. De ACM heeft zich hiervoor ingezet en met succes: bijna alle vakantieparken hebben nu hun website aangepast.

De standaard aangevinkte annuleringsverzekering is bij alle door de ACM aangesproken aanbieders verdwenen en ook schoonmaakkosten worden nu helder vermeld. Toch zijn er drie parken die een smet werpen op de goede uitslag: Belvilla blijkt toch nog verplichte kosten achteraf in rekening te brengen. Ook kwamen bij het laatste onderzoek van de Consumentenbond Oostappen Groep en Topparken boven drijven. Deze parken lokken consumenten nog steeds met een onrealistisch lage prijs. Eenmaal in het boekingsproces, valt die prijs door onverwachte bijkomende kosten een stuk hoger uit. De Consumentenbond geeft deze bevindingen door aan ACM.

Onverwachte kosten

Het boeken van een weekendje op een vakantiepark liep voor consumenten nogal eens uit op een vervelende verrassing. Een op het eerste gezicht voordelige aanbieding viel in werkelijkheid een stuk duurder uit door onverwachte bijkomende kosten. Tijdens het boeken van een huisje kwamen onverwachte kosten, zoals verzekeringen, toeslagen en vooraf aangevinkte opties voor bijvoorbeeld schoonmaak, ineens nog bovenop de prijs. Een weekendje weg kon daardoor ruim twee keer zo duurder uitvallen dan de aanbiedingsprijs. Naar aanleiding van de actie 'Reisprijzen' van de Consumentenbond pasten eerder al 5 reisaanbieders hun prijzen aan. De vakantieparken zijn hen nu dus gevolgd.

