Drogisterijadvies zelfzorgmedicijnen onder de maat

Bij Etos ging het het vaakst mis, maar de beste score van de Trekpleister is met 55% nog steeds slecht. De mysteryshoppers van onderzoeksbureau Store Support die namens de Consumentenbond op pad gingen, kregen in maar liefst 62% van de bezoeken geen juist advies over het gebruik van diclofenac. Voor een goed advies is het noodzakelijk dat verkopers vragen stellen. De bedoeling is om met een check bij de kassa in kaart te brengen voor wie het medicijn is, wat de klacht is en of er al iets aan gedaan is.

Juist advies

De Geneesmiddelenwet bepaalt dat alleen de (assistent)drogist voorlichting mag geven over zelfzorgmiddelen. Uit het onderzoek blijkt dat die bepaling wel nut heeft. Zodra de klant wordt geholpen door de (assistent)drogist, stelt die meer en betere vragen. De drogist of assistent drogist geeft in twee op de drie bezoeken een juist advies. 72% van de niet-opgeleide medewerkers verkoopt het middel echter zonder de juiste vragen te stellen of door te verwijzen naar een (assistent)drogist. Bekende merken met diclofenac zijn Cataflam en Voltaren. Het wordt vaak gebruikt bij spier- en lage rugpijn en bij ontsteking van spieren en gewrichten (artrose, jicht, reuma).

