AH bonuskaart zo lek als een mandje

Nieuws|De bonuskaart van Albert Heijn maakt het kinderlijk eenvoudig om de aankopen van iemand anders in te zien. Wie het nummer van een bonuskaart bemachtigt en invult op de website van AH of op de AH app, kan direct zien welke aankopen er recent zijn gedaan met die kaart. De Consumentenbond vindt dat Albert Heijn de aankoopgeschiedenis van hun klanten moet behandelen als privacygevoelige informatie en net zo moet beveiligen als persoonsgegevens.

Door het invullen van een bonuskaartnummer op www.ah.nl/appie/producten/eerder-gekocht of in de AH app onder 'Mijn aankopen' is precies te zien wat er recent met die bonuskaart gekocht is en op welke dag. Vervolgens kan er onderscheid gemaakt worden tussen 'laatst gekocht' en vaakst gekocht'. Er zijn geen producten die uitgezonderd zijn van deze overzichten. Drank, sigaretten, condooms en zwangerschapstesten zijn gewoon terug te vinden in de overzichten, bleek uit een steekproef voor de Consumentengids van oktober 2013.

Reactie Albert Heijn

In een eerste reactie liet Albert Heijn aan de Consumentenbond weten dat er een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn om inzage te krijgen in de aankopen. Later kwam de supermarktketen daar op terug en gaf toe dat er zelfs bij de anonieme bonuskaart aankoopoverzichten worden getoond. 'Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt anonimiteit in dat een partij niet beschikt over iemands persoonsgegevens. En aankoopgegevens zijn geen persoonsgegevens, dus Albert Heijn houdt zich aan de wet', aldus Albert Heijn.