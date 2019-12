Apple past garantievoorwaarden verder aan

Nieuws|Apple heeft de Consumentenbond toegezegd de informatie over garantie van Apple-producten te verbeteren. Dat geldt voor zowel het AppleCare Protection Plan, als voor de informatie die Apple op papier meelevert met Apple-producten. De Consumentenbond drong hier bij Apple op aan, omdat deze informatie over garantie nu onvolledig en onduidelijk is. Ook komt het niet overeen met de informatie op de website van Apple.

Apple ging niet in op een verzoek van de Consumentenbond om een gesprek over de nieuwe garantievoorwaarden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Op zichzelf is het positief dat Apple de noodzaak inziet de voorwaarden aan te passen, maar omdat ze dat geheel eenzijdig doen, is het nog maar de vraag of de nieuwe voorwaarden de verhouding tussen de garantie van Apple en de Nederlandse wet correct weergeven.' Apple moet als verkoper consumenten correct informeren over de verhouding tussen de garantie die Apple aanbiedt en de wettelijke rechten van Nederlandse consumenten.

Snelheid

Vorig jaar paste Apple, op aandringen van de Consumentenbond, de garantie-informatie op zijn website aan. De Consumentenbond wil dat Apple nu haast maakt met het wijzigen van de documenten. Bart Combée: 'We begrijpen dat het even duurt om de papieren voorwaarden aan te passen. In de tussentijd moeten consumenten goed beseffen dat Apple niet het gehele verhaal over garantie vertelt. We houden natuurlijk de vinger aan de pols.'