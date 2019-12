Biologische producten bij natuurvoedingswinkels kwart duurder dan bij supermarkt

Nieuws|Consumenten die bij een supermarkt biologische producten kopen, zijn een stuk voordeliger uit dan degenen die hun boodschappen doen bij een natuurvoedingswinkel. Biologische producten kosten in een natuurvoedingswinkel gemiddeld een kwart meer. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond onder drie landelijke supermarktketens (Albert Heijn, Jumbo en Plus) en vier ketens van natuurvoedingswinkels (EkoPlaza, Marqt, Natuurwinkel en Estafette). Van de supermarkten is Jumbo het voordeligst voor biologische producten, bij de natuurvoedingswinkels is EkoPlaza het goedkoopst.