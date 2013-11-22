Biologische producten bij natuurvoedingswinkels kwart duurder dan bij supermarkt

De Consumentenbond noteerde in oktober 2013 ruim 3000 prijzen van 150 veelverkochte biologische producten zoals kipfilet, melk, tomatensoep en yoghurt. Tussen biologische producten van de Jumbo, Albert Heijn en Plus zit slechts een minimaal prijsverschil, bij de biologische winkels is het prijsverschil tussen de goedkoopste winkel (EkoPlaza) en de duurste (Estafette) een stuk groter, zo'n 10%. Bij een aantal identieke producten werden opmerkelijke prijsverschillen geconstateerd. Hipp babyvoeding bijvoorbeeld kostte bij Jumbo €0,99, terwijl de Natuurwinkel maar liefst €1,35 rekende. En een reep melkchocolade van Bio+ kostte bij Jumbo €1,13, terwijl dezelfde reep bij Marqt voor €1,69 in de schappen lag.

Groot assortiment

Biologische producten zijn gemiddeld 40% duurder dan niet-biologische huismerken, maar dat weerhoudt veel mensen er niet van om biologische producten te kopen. De Consumentenbond ondervroeg ruim 1100 consumenten, waarvan de helft aangeeft zo nu en dan bewust te kiezen voor biologische producten. Natuurvoedingswinkels zijn vooral populair vanwege de grote keuze en de goede kwaliteit van de producten in dat soort winkels. Alle resultaten van het onderzoek zijn na te lezen in de Consumentengids van december.