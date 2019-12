Blokker en Nespresso halen streep door foute voorwaarden

Nieuws|Winkelketen Blokker en koffiemaker Nespresso halen een streep door foute bepalingen in hun algemene voorwaarden (AV). De bedrijven gingen door de bocht nadat de Consumentenbond hier aandacht aan besteedde in de actieweek Algemene Voorwaarden (AV). Sportwinkelketen Daka trok tijdens de actieweek al zijn conclusies en verwijderde zijn foute voorwaarden. Hiermee is de actieweek Algemene Voorwaarden (AV), die 28 oktober van start ging, een succes.

Tijdens de actieweek Algemene Voorwaarden sprak de Consumentenbond bedrijven aan die een loopje nemen met de consumentenrechten, zoals Nespresso met een te korte klachttermijn. Daka kreeg een brief over een onterechte bepaling op de kassabon: ‘op klachten geen geld retour’. Blokker stelde dat garantie op gekochte producten alleen mogelijk was op vertoon van een kassabon. Maar wie op een andere manier (bijvoorbeeld met een bankafschrijving) zijn aankoop kan bewijzen, heeft gewoon recht op garantie. Ook vermeldde Blokker ten onrechte in zijn kleine lettertjes dat de kassaprijs vóór de schapprijs gaat. Blokker heeft toegezegd zijn AV klantvriendelijker te gaan maken.

Prijsvraag

De Consumentenbond strijdt al jaren voor eerlijke algemene voorwaarden. Deze ‘kleine lettertjes’ zijn vaak onduidelijk, moeilijk te vinden en soms zelfs in strijd met de wet. Consumenten die zelf rare voorwaarden vinden, kunnen die insturen naar: www.consumentenbond.nl/haaljerecht. Deelnemers maken kans op een Mini Cooper (actievoorwaarden van toepassing).