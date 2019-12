Blokker op de bon

Volgens Blokker krijgen consumenten alleen garantie op gekochte producten op vertoon van een kassabon. Maar volgens de wet mogen consumenten ook op andere manieren bewijzen dat ze recht hebben op garantie. Ook vermeldt Blokker in zijn kleine lettertjes ten onrechte dat de kassaprijs leidend is en voor de schapprijs gaat. In de actieweek Algemene Voorwaarden spreekt de Consumentenbond meer bedrijven aan die een loopje nemen met de consumentenrechten. Naast Blokker, hebben Nespresso en sportwinkel Daka een brief gehad met het dringende verzoek om fouten uit hun AV te halen.

Tweezijdige voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) of 'kleine lettertjes' zijn vaak onduidelijk, moeilijk te vinden en soms zelfs in strijd met de wettelijke regels. De Consumentenbond heeft daarom met meer dan 50 brancheorganisaties tweezijdige algemene voorwaarden opgesteld die helder en redelijk zijn en natuurlijk voldoen aan de wet. Bij de start van de actieweek Algemene Voorwaarden lanceerde de Consumentenbond een logo dat leden van brancheorganisaties die tweezijdige AV hebben opgesteld, kunnen gebruiken. Hiermee is in een oogopslag duidelijk dat hun AV tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond.

Rare algemene voorwaarde gevonden?

Laat het ons weten en maak kans op een Mini Cooper (actievoorwaarden van toepassing).