Nieuw boek ‘Gezond eten voor senioren’ met voedingsadviezen voor een fitte oude dag

Op latere leeftijd speelt gezondheid een veel grotere rol in het leven van consumenten. Voeding kan hier aan bijdragen. Deze complete uitgave helpt senioren om een passende, volwaardige voeding te kiezen. Hoe voorkom je overgewicht? En hoe signaleer je ondervoeding?

Het maakt de lezer wegwijs in de verwarrende wereld van gezondheidsclaims bij kruiden en verrijkte drankjes. Ook hygiëne en houdbaarheid krijgen veel aandacht, omdat juist ouderen gevoeliger zijn voor voedselinfecties.

Preventief eten

Voorkomen is altijd beter dan genezen. In dit boek staan voedingsadviezen die helpen het risico op sommige aandoeningen te verkleinen of verdere verslechtering te voorkomen (diabetes, hart- en vaat ziekten, botontkalking). En mochten er eetproblemen zijn, dan biedt het boek passend advies. Denk aan eten bij medicijngebruik, minder trek, en bij kauw- en slikproblemen. Naast het informerende gedeelte is er ook ruimte voor de praktijk. Het boek bevat twee weekmenu’s waarmee lezers zelf smakelijke en gezonde gerechten kunnen maken.

Het boek Gezond eten voor senioren is vanaf 20 juni verkrijgbaar via de webshops van de Consumentenbond en het Voedingscentrum en via de boekhandel.