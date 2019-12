Claims op babyvoeding vaak overbodig of onterecht

Claims klinken veel ouders als muziek in de oren, maar zeggen soms niks. De kreet 'bron van ijzer' op C1000's risotto met kip is onterecht: er zit te weinig ijzer in voor deze claim. Bovendien scoren veel potjes zónder claim beter op ijzer. Ook zet de term 'stoelgangstimulerend' op de website van Hipp je op het verkeerde been. Deze potjes zorgen namelijk niet voor een betere stoelgang dan de andere potjes - alle groenten en vezelrijke voeding zijn goed voor de stoelgang.

De beste potjes

De Consumentenbond beoordeelde inhoud, etiketten en claims op 19 potjes babyvoeding voor baby's van 6 tot 8 maanden. Hierbij zaten zowel biologische als niet biologische potjes en zowel A- merken als huismerken. Het Olvarit stoofpotje met rundvlees, wortel en tomaat en de Olvarit Bruine Bonen met appel en rundvlees kwamen als Beste uit de test. Kruidvat's Sperziebonen met aardappels en rundvlees kreeg het predicaat Beste Koop. Onderaan eindigde Biobim Gemengde groenten (bio) met een matige score voor eiwit, vet en vitamines.

Beste Koop voor je kind laat ook deskundigen aan het woord over babyvoeding en geeft daarnaast praktische tips voor het starten met vaste voeding. Het magazine is vanaf 7 september verkrijgbaar in de winkel en via de webwinkel van de Consumentenbond.



Kijk voor meer informatie op www.consumentenbond.nl/kind