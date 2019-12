Consumenten lopen belastingvoordeel auto mis

Nieuws|Veel autoverkopers rekenen het belastingvoordeel dat is ontstaan dankzij de verlaging op belasting voor personenauto's en motorrijwielen (bpm) niet door. Hierdoor betalen consumenten honderden euro's teveel bij de aanschaf van een nieuwe auto. De verlaging van de bpm zou voordeel moeten opleveren bij opties zoals metallic lak en airco, maar uit cijfers van de Consumentenbond blijkt dat bij een aantal automerken de prijzen hiervan niet of nauwelijks daalden.

Sinds 2009 is de bpm stapsgewijs afgebouwd en vervangen door een toeslag gebaseerd op CO2--uitstoot. Omdat de extra opties zelden voor (extra) CO2-uitstoot zorgen, zouden die in 2013 zo'n 25% goedkoper kunnen zijn. Bij het vergelijken door de Consumentenbond van de prijslijsten van 2008-2010 met die van 2013 -rekening houdend met een inflatiecorrectie-, is dit niet als voordeel voor consumenten terug te zien in de prijzen. Bij de onderzochte auto's verdient de Volvo-importeur €549 extra aan lederen bekleding in de Volvo V70. Het panoramisch dak van de Citroën C5 Tourer levert de dealer €231 extra op. Ook bij Mazda, Opel, Volkswagen en Peugeot zorgt het belastingvoordeel voor extra inkomsten.

Marktontwikkeling

De importeurs geven uiteenlopende verklaringen voor het feit dat de prijzen van hun extra's niet of nauwelijks daalden. Prijsverhogingen zouden zijn opgelegd door de fabrikant, opties zijn door modelwijzigingen niet meer te vergelijken of ze beroepen zich op marktontwikkeling of reguliere jaarlijkse prijsverhogingen. Consumenten profiteren meestal niet van het bpm-voordeel. Alle resultaten van het onderzoek staan in de Consumentengids van juli/augustus 2013.