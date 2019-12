Consumentenbescherming moet wereldwijd beter

Nieuws|Consumers International (CI), de overkoepelende consumentenorganisatie, waar ook de Nederlandse Consumentenbond lid van is, constateert na onderzoek in 58 landen dat veel regeringen geen of onvoldoende aandacht geven aan belangrijke consumentenrechten. 70 consumentenbonden uit alle windstreken werkten voor Wereldconsumentendag, 15 maart, samen aan het onderzoek dat laat zien dat slechts de helft (52%) van de onderzochte landen een beleid heeft ter bescherming van consumenten.

Helen McCallum, directeur van CI: 'Dit wereldwijde onderzoek is uniek. Het is het eerste heldere rapport dat de gebreken in consumentenbescherming wereldwijd duidelijk maakt. In de landen waar specifieke wetgeving bestaat, garandeert dit absoluut geen consumentenbescherming. Zo beboet 91% van de regeringen overtredingen van consumentenrechten maar slechts 51% daarvan regelt ook financiële compensatie voor gedupeerden.'

Rechtbank

Het onderzoek laat ook zien dat regeringen in gebreke blijven als het om actuele consumentenissues gaat zoals e-commerce, milieu-impact en houding van bedrijven. Minder dan een derde van de regeringen biedt mogelijkheden om e-commerce conflicten buiten de rechter om op te lossen. Slachtoffers van (online) oplichters moeten daar nog steeds individueel de dure gang naar de rechtbank maken.

Nederland

Sinds zijn oprichting in 1953 strijdt de Consumentenbond voor betere consumentenbescherming. Dankzij de stevige inzet van de Consumentenbond werd de Consumentenautoriteit opgericht en voorzien van sterke bevoegdheden om de regels op het gebied van het consumentenrecht krachtdadig te handhaven. De Consumentenbond heeft er ook voor gezorgd dat consumenten beter worden beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken en heeft het aantal geschillencommissies, waar consumenten hun recht op een laagdrempelige manier kunnen halen, flink uitgebreid. Daarnaast werkt de Consumentenbond er hard aan consumenten goed voor te lichten over hun rechten. Desondanks valt er ook in Nederland nog veel te doen en te verbeteren om consumenten de bescherming te geven die nodig is. In deze slechte economische tijden, waarbij het consumentenvertrouwen laag is, is actief en vernieuwend consumentenbeleid noodzakelijk.

Helen McCallum: 'Duidelijk is dat moderne consumentenzorgen zoals digitale rechten, milieu-impact en bedrijfsverantwoordelijkheden nog steeds niet goed zijn geregeld. Consumers International wil daarom betere wetgeving, effectief consumentenbeleid, strengere en betere handhaving en een update van de richtlijnen voor consumentenbescherming van de Verenigde Naties. Nationale overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen om consumenten beter te beschermen en hun wetgeving op orde brengen. De nieuwe richtlijnen kunnen daarbij helpen.'

Downloads: