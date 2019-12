Consumentenbond neemt aandeel in Advieskeuze.nl

Nieuws|De Consumentenbond neemt een belang van 20% in Advieskeuze.nl. Advieskeuze.nl is een onafhankelijk online platform dat van financieel advieskantoren onder meer dienstverleningsvormen, adviestarieven en klantwaarderingen zichtbaar maakt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Deze stap past bij de ambitie van de Consumentenbond om consumenten voor, tijdens en na de koop van goed advies te dienen'.

Combée: 'We hebben het concrete voornemen om deel te nemen in bedrijven die ons kunnen helpen om innovatie te versnellen en onze online competenties te versterken. Advieskeuze.nl voldoet aan al deze criteria'. De Consumentenbond en Advieskeuze.nl hebben het doel om samen het platform door te ontwikkelen tot het toonaangevende platform voor keuze-informatie over financieel adviseurs. Vanaf januari 2013 neemt de Consumentenbond een eerste 20% belang in Advieskeuze.nl, maar de overeenkomst voorziet in een gefaseerde overname waarbij de Consumentenbond in een periode van 3 jaar toe groeit naar een meerderheidsbelang.

Neutraal platform

Advieskeuze.nl helpt consumenten bij het makkelijk zoeken en vinden van een goed advieskantoor en een betrouwbare adviseur en biedt bedrijven de mogelijkheid om zich op een neutraal platform te presenteren. De gekozen werkwijze sluit aan bij de waarden van de Consumentenbond: onafhankelijkheid van marktpartijen is de basis. Advieskeuze.nl is geen adviseur, geen aanbieder en geen bemiddelaar en krijgt geen lead- of doorklikvergoedingen van de advieskantoren. De inkomsten komen voornamelijk uit de verkoop van webmodules en rapportages aan banken, verzekeraars en landelijke ketens van advieskantoren.