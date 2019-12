Consumentenbond op Vakantiebeurs

Nieuws|Ook dit jaar is de Consumentenbond weer aanwezig met een stand op de Vakantiebeurs. Het is vaak lastig kiezen uit het enorme aanbod van nieuwe producten en diensten. Want wat is de Beste koop, Beste uit de test of de voordeligste? Of het nu gaat om het uitzoeken van een energieleverancier, tablets, autozitjes of veilig online shoppen. De Consumentenbond helpt consumenten een weg te vinden in het uitgebreide aanbod en biedt ook services na aankoop, bijvoorbeeld juridisch advies.