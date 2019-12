Consumentenbond viert 60-jarig bestaan

Nieuws|In 1953 werd de Consumentenbond opgericht om op te komen voor de belangen van consumenten. Dit jaar viert de Consumentenbond zijn 60-jarig jubileum en ter gelegenheid daarvan is de Consumentengids van mei in een feestelijk jasje gestoken met een smaaktest van slagroomtaarten en een terugblik op 60 jaar televisie. Een speciale Minigids met 60 slimme consumententips is door consumenten gratis aan te vragen.

In een video op het vertellen de huidige directeur Bart Combée en oud-directeur Dick Westendorp over de beginjaren van de vereniging en wat er in de loop der jaren allemaal veranderd is. Op 25 april werd op een jubileumcongres gesproken over verschillende facetten van consumentenzaken. En via social media blikt de Consumentenbond de komende maanden terug op de afgelopen 60 jaar.

Slagroomtaartentest

Een panel van 40 personen beoordeelde voor de feestelijke Consumentengids 13 slagroomtaarten, gekocht bij een zes verschillende supermarkten en Multivlaai, Meesterbakker, Bakker Bart, Limburgia en Hema. Alle taarten kregen een voldoende van de panelleden, variërend van 6,7 tot 8,2. De taarten van Multivlaai en C1000 kwamen als beste uit de test met goede slagroom, lekkere cake en heerlijk fruit.

Minigids aanvragen

De gratis Minigids met 60 slimme consumententips aanvragen? Bel 0800 6161 of SMS 'cb 60jaar' naar 3010.