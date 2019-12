Derde van overstappers zorgverzekering kiest budgetpolis

Nieuws|Van de overstappers die tot half december 2013 gebruik maakten van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond, sloot een derde een budgetpolis af waarbij verzekerden voor niet spoedeisende zorg maar in een beperkt aantal ziekenhuizen terecht kunnen. Dat is onder meer het geval bij de budgetpolissen van Menzis, Zilveren Kruis, ZEKUR en TakeCareNow! Consumenten kiezen daarmee voor hun portemonnee en leveren daarvoor een stuk keuzevrijheid in.

Het aantal overstappers dat kiest voor deze zorgverzekeringen is opvallend en wijkt erg af van een poll die de Consumentenbond over dit onderwerp hield. Daarin werd consumenten gevraagd of ze de voorkeur geven aan een lage premie of aan vrije ziekenhuiskeus. Ruim 83 procent van de 1470 deelnemers aan de poll gaf aan zelf een ziekenhuis te willen kiezen. Slechts 1 op de 10 respondenten koos voor een lagere premie en daarmee een beperkte keuzevrijheid.

Flink bijbetalen

CZ en Menzis bieden polissen aan die consumenten minder beperken in de ziekenhuiskeuze maar als een verzekerde een ziekenhuis kiest waar geen contract mee is, heeft kan dit erg duur uitvallen: verzekerden moeten dan 40 of zelfs 50 procent van de rekening zelf betalen. 12% van de consumenten die via de Zorgvergelijker een zorgverzekering afsloot voor 2014, koos voor één van deze verzekeringen. De overige budgetpolissen die zijn afgesloten vergoeden minimaal 75% voor niet-gecontracteerde zorg.