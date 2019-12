Ditzo wint eerste Zorgpolisveiling Consumentenbond

Nieuws|Met het beste bod op vier zorgpakketten heeft Ditzo de eerste Zorgpolisveiling van de Consumentenbond gewonnen. Aan de veiling deden vier aanbieders van zorgverzekeringen mee. Bijna 80.000 consumenten schreven zich in voor de Zorgpolisveiling en krijgen een aanbod van Ditzo. De overstappers die voor het aanbod van de zorgpolisveiling kiezen, krijgen €250 aan zorgtegoed. Dit kan worden gebruikt voor bijkomende medische kosten na een ongeval die niet gedekt zijn door de zorgverzekering. Tevens krijgen zij in april 2014 een eenmalige korting van €12 van de Consumentenbond op de zorgpoliskosten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Met de Zorgpolisveiling wil de Consumentenbond de consumenten helpen die een goede zorgverzekering willen voor een lage prijs, maar niet veel tijd willen besteden aan het uitzoeken hiervan. Budgetpolissen waren van de veiling uitgesloten omdat we het van belang vonden om in de veiling uit te gaan van hoge contracteringseisen. Zo worden de overstappers niet onverwacht overvallen door een beperkte keuze aan ziekenhuizen". Ditzo voldoet hieraan door 100% van de Nederlandse ziekenhuizen gecontracteerd te hebben. De pakketten in de Zorgpolisveiling zijn samengesteld op basis van de meest gekozen zorgverzekeringswensen van consumenten, zoals bekend uit de Zorgvergelijker.

Zorgvergelijker

De Consumentenbond startte in 2011 de Zorgvergelijker waarmee jaarlijks duizenden consumenten zich oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. In de Zorgvergelijker kunnen consumenten al hun persoonlijke wensen voor een zorgverzekering uitgebreid aangeven en een gerichte keuze maken.