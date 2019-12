Dure koekenpan onderuit bij pannenkoeken bakken

De Consumentenbond testte 20 anti-aanbakpannen waarvan 6 met een keramische bodem en 14 met een teflonlaag. Keramisch pannenkoeken bakken gaat in de slijtagetest beter dan in teflon. Krassen met een mes hebben geen invloed op de kwaliteit van deze bodems. Maar keramisch is duur, en goedkopere teflonpannen komen ook prima uit de test. Behalve op slijtage werden de pannen ook getest op veilige vormgeving, zoals het risico op verbrande vingers.

Beste uit de test

De keramische pan Ceramic Comfort van Fissler (€90) komt het beste uit de test. De pan ligt prettig in de hand en doorstaat de slijtagetest met vlag en wimpel. Nummer 2 is ook een, prijzige, keramische koekenpan: de CeraDur Profi van WMF van €94. Op de derde plaats komt de Tefal Jamie Oliver (Stainless Steel). Deze is met €37 de Beste koop in de test.