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Europees Parlement stemt voor strengere privacy wetgeving

Nieuws
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Het Europees Parlement (EP) heeft maandag 21 oktober 2013 ingestemd met nieuwe en strengere Europese privacy wetgeving. Als de nieuwe regels van kracht worden, zijn bedrijven verplicht datalekken te melden en moeten bedrijven die buiten de EU gevestigd zijn, maar wel gegevens van Europeanen verwerken, zich aan de Europese privacy wetgeving houden. De Consumentenbond juicht het toe dat de privacy van consumenten met de nieuwe regels op veel punten beter beschermd wordt, maar vindt het jammer dat het EP de voorstellen die er lagen op onderdelen ook afgezwakt heeft.

Gepubliceerd op:22 oktober 2013

privacy

De Europese Privacy Verordening, waarmee het (Europees Parlement) EP heeft ingestemd, maakt een eind aan de verschillen in privacy regels tussen Europese landen. Een andere belangrijke verbetering van de nieuwe regels is dat de toezichthouders boetes mogen uitdelen aan bedrijven. Op dit moment heeft de toezichthouder in Nederland, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), nog geen bevoegdheid om overtreders te bestraffen.

Afgezwakt

Een van de onderdelen waarbij het EP de voorstellen voor nieuwe wetgeving niet heeft overgenomen, is bij het online volgen van consumenten, dit blijft meestal toegestaan. Voordat de nieuwe wetgeving van kracht wordt, moeten eerst de ministers van Justitie van de afzonderlijke lidstaten van de EU het wetsvoorstel nog behandelen. Die zullen zich waarschijnlijk in 2014 buigen over de nieuwe wetgeving.