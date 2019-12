Europees Parlement stemt voor strengere privacy wetgeving

De Europese Privacy Verordening, waarmee het (Europees Parlement) EP heeft ingestemd, maakt een eind aan de verschillen in privacy regels tussen Europese landen. Een andere belangrijke verbetering van de nieuwe regels is dat de toezichthouders boetes mogen uitdelen aan bedrijven. Op dit moment heeft de toezichthouder in Nederland, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), nog geen bevoegdheid om overtreders te bestraffen.

Afgezwakt

Een van de onderdelen waarbij het EP de voorstellen voor nieuwe wetgeving niet heeft overgenomen, is bij het online volgen van consumenten, dit blijft meestal toegestaan. Voordat de nieuwe wetgeving van kracht wordt, moeten eerst de ministers van Justitie van de afzonderlijke lidstaten van de EU het wetsvoorstel nog behandelen. Die zullen zich waarschijnlijk in 2014 buigen over de nieuwe wetgeving.