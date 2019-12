Europese zwarte lijst maatregelen tegen zorgverleners

Nieuws|Minister Schippers heeft met Europese collega's afgesproken dat er een zwarte lijst komt voor artsen en andere beroepsbeoefenaren die in hun eigen land een maatregel opgelegd kregen. Vanaf 2015 zullen landen elkaar op de hoogte stellen als er een maatregel is opgelegd. Een aantal landen, waaronder Nederland startten hier al eerder mee. De samenwerking moet voorkomen dat artsen die in eigen land hun werk niet meer mogen uitoefenen, uitwijken naar een ander EU-land.

De Consumentenbond is verheugd over de afspraken. Het is niet te accepteren dat artsen die in eigen land fout op fout stapelen en daarvoor een maatregel opgelegd krijgen, in een ander land weer gewoon aan de slag kunnen. 'Maar alleen uitwisselen van gegevens over maatregelen is nog niet voldoende. Daarvoor is ook nodig dat landen elkaars maatregelen overnemen. En dat de gegevens ook beschikbaar zijn voor de consument', aldus diecteur Bart Combée. Zover is het echter nog niet.

Beroepsbeperkend

Uiteindelijk is de bedoeling dat de beroepsbeperkende maatregelen wel zoveel mogelijk ook voor burgers inzichtelijk zijn. Hier liggen nog veel obstakels in de wet- en regelgeving in de verschillende EU-landen.

BIG-register

In Nederland worden maatregelen tegen zorgverleners opgenomen in het BIG-register. De bekendheid daarvan is bij consumenten echter nog gering en de doorzoekbaarheid van het register nog voor verbetering vatbaar. De Consumentenbond pleit al jaren voor betere informatie over de kwaliteit van de zorg(verleners) en inzichtelijkheid van het BIG-register. De plannen voor een Europese zwarte lijst is weer een stap in de goede richting.