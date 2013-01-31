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Opzegregels Fit For Free niet in orde

Nieuws
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Landelijk sportschoolketen Fit For Free past op aandringen van de Consumentenbond zijn voorwaarden rondom opzeggen aan. De voorwaarden voldeden niet aan een aantal wettelijke bepalingen. De Consumentenbond kreeg hier veel klachten over en hoopt dat met de aanpassingen de problemen voor consumenten zijn opgelost.

Gepubliceerd op:31 januari 2013

Fit For Free stelde als voorwaarde dat opzeggen alleen per brief kon naar een postbusadres. In de wet staat echter dat een overeenkomst op dezelfde manier moet kunnen worden opgezegd als die is aangegaan. Bij Fit For Free is dat in veel gevallen via internet of bij de sportschool zelf. De Consumentenbond ontving veel klachten over de verwerking van opzeggingen: consumenten stuurden een brief  naar het postbusadres, maar de opzegging werd niet verwerkt en het abonnementsgeld werd nog steeds afgeschreven.

Internet

Fit For Free heeft aan de Consumentenbond toegezegd binnen 3 weken op zijn website een opzegformulier te plaatsen waarmee via internet opzeggen mogelijk is. Ook biedt de sportschoolketen nu in zijn voorwaarden de mogelijkheid om  bij een sportschoolfiliaal zelf schriftelijk op te zeggen, waarbij de opzegger direct een bevestiging hiervan ontvangt.