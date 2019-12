Opzegregels Fit For Free niet in orde

Fit For Free stelde als voorwaarde dat opzeggen alleen per brief kon naar een postbusadres. In de wet staat echter dat een overeenkomst op dezelfde manier moet kunnen worden opgezegd als die is aangegaan. Bij Fit For Free is dat in veel gevallen via internet of bij de sportschool zelf. De Consumentenbond ontving veel klachten over de verwerking van opzeggingen: consumenten stuurden een brief naar het postbusadres, maar de opzegging werd niet verwerkt en het abonnementsgeld werd nog steeds afgeschreven.

Internet

Fit For Free heeft aan de Consumentenbond toegezegd binnen 3 weken op zijn website een opzegformulier te plaatsen waarmee via internet opzeggen mogelijk is. Ook biedt de sportschoolketen nu in zijn voorwaarden de mogelijkheid om bij een sportschoolfiliaal zelf schriftelijk op te zeggen, waarbij de opzegger direct een bevestiging hiervan ontvangt.