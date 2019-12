Extra toets bij fusies ziekenhuizen nodig

Nieuws|In een brief aan de Tweede Kamer hebben de Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond hun zorgen over fusies in de zorg uitgesproken. Het tempo waarin ziekenhuisfusies plaatsvinden en worden goedgekeurd ligt te hoog en het voordeel voor patiënten is onduidelijk. Patiëntenorganisaties en de lokale samenleving moeten worden betrokken bij het beoordelen van een fusie. 13 februari debatteert de Tweede Kamer over een fusietoets.