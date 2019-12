Geschillencommissie Notariaat start op 1 maart

Nieuws|Woensdag 13 februari hebben de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Consumentenbond, in overleg met Vereniging Eigen Huis (VEH), de nieuwe geschillenregeling voor het notariaat ondertekend. Hiermee gaat de Geschillencommissie Notariaat per 1 maart van start. Deze is ondergebracht bij De Geschillencommissie.

Per 1 januari 2013 is de procedure waarbij ringvoorzitters over declaratiegeschillen beslissen, vervallen. Ook de mogelijkheid om te klagen over notarissen bij de Nationale Ombudsman is afgeschaft. In plaats daarvan zijn notarissen, via hun lidmaatschap bij de KNB, vanaf 1 maart aangesloten bij de Geschillencommissie Notariaat. De klachten- en geschillenregeling is woensdagmiddag 13 februari ondertekend door Franc Wilmink, voorzitter van de KNB, Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, in aanwezigheid van Peter Moerkens, directeur van De Geschillencommissie.

Notarissen zullen vanaf 1 maart consumenten of ondernemers met een klacht doorverwijzen naar De Geschillencommissie. In hun algemene voorwaarden zal komen te staan dat op hun dienstverlening de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing is. Ook klachten van vóór 1 maart kunnen worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

Tot €10.000

De klachten- en geschillenregeling geldt voorlopig voor geschillen tot €10.000. Deze beperking zal over enige tijd worden geëvalueerd. Er komen twee geschillencommissies: één voor consumentengeschillen en één voor zakelijke geschillen. Verder zullen de Consumentenbond en de KNB in de loop van dit jaar samen algemene voorwaarden voor het notariaat uitwerken.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie waar alle (kandidaat-)notarissen in Nederland verplicht bij zijn aangesloten.

Meer informatie:

Meer informatie over de procedure bij deze geschillencommissies is vanaf 1 maart te lezen op www.degeschillencommissie.nl.