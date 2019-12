Geschillencommissie Verbouwingen breidt uit

De geschillencommissie behandelt klachten van consumenten over aannemers die een woning hebben gebouwd of verbouwd, en die lid zijn van branchevereniging Bouwgarant. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over een onjuist geplaatste dakkapel, het veroorzaken van schade door de ondernemer of een bouwproject dat langer duurde dan was afgesproken.



De Consumentenbond is groot voorstander van een zo breed en laagdrempelig mogelijke toegang tot geschillencommissies. Daarmee is het voor consumenten mogelijk om op een gemakkelijke en relatief goedkope manier hun recht te halen. Met de campagne Haal je recht! voert de Consumentenbond actie om consumenten te informeren over hun rechten en de mogelijkheden die zij hebben bij het oplossen van consumentenproblemen.

