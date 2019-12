Goede fietslamp verlicht goedkoop

Nieuws|Voor €12 is er al een goede fietslamp te koop, blijkt uit de test van de Fietsersbond en het magazine Miss Perfect van de Consumentenbond. Met zo'n betrouwbare lamp zijn consumenten goed verlicht en besparen zichzelf een boete van €50. De Spanniga Trendo van €12 komt het beste uit de test, de Axa Classic van €10 blijkt een tegenvaller en eindigt onderaan.

Miss Perfect en de Fietsersbond testten fietslampen van €5 tot €20. 'Fietsen zonder licht kost je €50. Je kunt ook een bon krijgen als je met een knipperlichtje of alleen een lampje om je arm rijdt', vertelt Mirjam Bijleveld, hoofdredacteur van Miss Perfect. Kees Bakker van de Fietsersbond adviseert: 'Gebruik grotere lampjes die je vast kunt zetten aan de fiets. Ze zijn iets duurder in aanschaf, maar vergroten je zichtbaarheid en gaan veel langer mee. Op den duur zijn ze dus handiger en goedkoper. Lampjes met AA-batterijen (penlites) hebben de voorkeur: die kunnen 2 tot 3 keer zo veel energie leveren als AAA-batterijen. En met wegwerpbatterijen kun je normaal gesproken de hele winter door, terwijl je oplaadbare vaak moet herladen.'

'Ik Wil je Zien'

De Fietsersbond zette een Crashmob in voor de fietsverlichtingscampagne Ik Wil je Zien. De campagne richt zich vooral op jongeren van 13 tot 25 jaar. Deze groep fietst het meest onverlicht en het vaakst in het donker. De Fietsersbond zet zich in op het voorkomen van boetes en het belang van fietsverlichting voor de fietser zelf én andere weggebruikers. Naast de video introduceert de Fietsersbond ook een online dichtwedstrijd waarbij verschillende prijzen zijn te winnen.