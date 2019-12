Grote prijsverschillen in gourmetschotels

Nieuws|Er zitten grote prijsverschillen in gelijksoortige gourmetschotels. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond bij de 10 grootste supermarktketens. De Consumentenbond bekeek online en in folders de prijzen van basis-, luxe-, vis- en biologische gourmetschotels. Vooral bij de basisvariant zijn de prijsverschillen enorm: de duurste schotel is ruim 2 keer zo duur (PLUS voor €13,33) als de goedkoopste (Lidl voor €6,65), terwijl er nagenoeg hetzelfde vlees in zit.

Basisschotels bevatten doorgaans 4 of 5 verschillende soorten goedkoop vlees, zoals hamburgers, kipfilet, slavinken en shoarma. De luxeschotels bestaan vaak voor de helft uit goedkoop vlees en de andere helft uit gemarineerd en duurder vlees zoals biefstuk, varkenshaas of varkensfilet. Het prijsverschil is bij deze schotels minder groot. De goedkoopste kost €9,98 (C1000) en de duurste €13,98 (PLUS). De visschotels bestaan uit zalm, pangasius, garnalen, soms aangevuld met kabeljauw of tilapia. Ook hier zijn de prijsverschillen groot. Het verschil tussen de goedkoopste (Dirk/Bas/Digros €13,96) en de duurste (PLUS €20,96) is €7 voor een schotel met exact dezelfde vissoorten.

Biologische schotels

Zes van de 10 onderzochte supermarkten heeft ook een biologische gourmetschotel in het assortiment. Deze bevatten standaard hamburgers, biefstuk en varkensfilet, met daarnaast bijvoorbeeld shoarma of chipolataworstjes. De prijsverschillen blijken hier minder groot: het verschil tussen de goedkoopste biologische variant (Hoogvliet voor €14,98) en de duurste (Jumbo en C1000 voor €17,98) is €3.



Meer informatie, mét overzichten van de prijzen (omgerekend per kilo) en de samenstelling van de gourmetschotels, staat op de website van de Consumentenbond.