Grote prijsverschillen (online) slijterijen

Champagnes en mousserende wijnen zijn gemiddeld het goedkoopst bij Dirck III en de onlineslijterijen Drankdozijn.nl, drankgigant.nl en deslijter.com. Online slijterijen hebben echter niet altijd de scherpste prijzen en rekenen bezorgkosten tot bepaalde bedragen. Voor een kratje bier van Amstel, Bavaria of Heineken kunnen consumenten het beste naar de supermarkt gaan. Soms zijn er opvallend grote verschillen tussen de duurste en goedkoopste vestigingen van dezelfde keten, zoals bij De Wereld van Dranken en Uw topSlijter. Zo kost een fles Bokma Jenever bij de ene vestiging van De Wereld van Dranken €11,49, bij een andere €15,50.

Zwak en sterk alcoholisch

Voor de prijspeiling noteerde de Consumentenbond de prijzen van 170 alcoholische dranken in supermarkten, slijterijen Gall & Gall en Mitra, onlineslijterijen en een aantal vestigingen van Uw topSlijter en De Wereld van Dranken. Onderzoekers noteerden zowel de prijzen van zwak alcoholische dranken als bier, mousserende wijn, champagne en mixdrankjes, als de prijzen van sterke dranken als port, sherry, cognac, wodka en jenever. De prijzen van wijn zijn niet meegenomen vanwege de enorme variëteit aan wijnen. Alle resultaten van de prijspeiling, met een lijst van de meest opvallende prijsverschillen, staan in de Consumentengids van januari, die op 17 december verschijnt.