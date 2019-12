Grote prijsverschillen (online) slijterijen

Nieuws|Consumenten die in één keer veel alcoholische dranken bestellen, zijn bij online slijterijen vaak het goedkoopst uit. Bij het kopen van een paar flessen, is de supermarkt of de supermarktslijterij het voordeligst want dat scheelt bijkomende bezorgkosten. Dit blijkt uit de prijspeiling alcoholische dranken van de Consumentenbond. Opvallend zijn de enorme prijsverschillen. Voor sterke drank kan het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste winkel oplopen tot 28%, bij zwak-alcoholische dranken zelfs tot 42%.