Grote prijsverschillen tussen webwinkels

De Consumentenbond onderzocht in oktober 2013 de prijzen van witgoed (wasmachines, koelkasten), bruingoed (camera’s. stofzuigers, televisies), kleine huishoudelijke apparaten en doe-het-zelf-gereedschap. In alle categorieën zijn er grote prijsverschillen tussen de aanbieders.

Verwarrende namen

Consumenten kunnen niet altijd afgaan op de naam van een winkel. Zo komt Witgoeddiscounter herhaaldelijk duurder uit de bus dan zijn concurrenten. De Koopjeskampioen maakt wel zijn naam waar als een van de voordeligste aanbieders in kleine huishoudelijke artikelen. Voor bruingoed zijn de webwinkels van Saturn, MediaMarkt en Camera het goedkoopst, voor witgoed zijn de prijzen het laagst bij Redcoon.

Alle resultaten van het onderzoek zijn te vinden in de Consumentengids van december 2013. Actuele prijzen kunnen worden vergeleken op de website.