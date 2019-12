Grote prijsverschillen tussen webwinkels

Nieuws|Prijsverschillen tussen webwinkels kunnen enorm oplopen, blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar online prijzen van ruim 1800 artikelen. Zo kost de digitale camera Canon Ixus 132 bij webwinkel Castle €123, maar diezelfde camera is bij Foto Klein en Mediamarkt verkrijgbaar voor slechts €79. Nog groter is het prijsverschil bij de all-in-one-printer Epson XP-600. Deze kost bij Bobshop €85, terwijl webwinkel Comcom maar liefst €163 rekent. Dat is bijna twee keer zoveel.