Grote verschillen tussen kosten reispolissen

Gepubliceerd op:10 mei 2013
Een doorlopende basispolis zonder wintersport kost € 50 bij SNS Bank en € 179 bij Aegon voor een gezin met twee kinderen. Inclusief wintersport kost dat van € 65 bij Aon Direct tot maar liefst € 212 bij ING. Alleenstaanden betalen voor een basisverzekering zonder wintersport van € 22 bij SNS Bank tot € 77 bij De Goudse. De prijzen met wintersport lopen van € 28 bij Aegon en Kruidvat tot € 90 bij De Goudse. Tegenover de premieverschillen staan ook verschillen in dekking of vergoedingen. Beste uit de test zijn Aegon en Univé. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten de premies met en zonder geneeskundige dekking vergelijken en direct afsluiten.
De Consumentenbond wijst erop dat aanvullende modules voor zorg of rechtsbijstand dubbelop kunnen zijn met andere verzekeringen, zoals de zorgverzekering of rechtsbijstandverzekering. De Consumentenbond vindt de basis-reisverzekering wel onmisbaar. Die dekt kosten als opsporings- en reddingsacties, hulpverlening door een alarmcentrale of voortijdige terugkeer naar huis na een ongeval of ziekte.
Meer informatie is te vinden in de nieuwe Reisgids en op de website van de Consumentenbond.
Update 17-05-2013:
De genoemde prijzen in dit bericht dateren van peildatum 1-1-2013, actuele prijzen zijn te vinden op www.consumentenbond.nl/reisverzekeringen