Grote verschillen tussen kosten reispolissen

Een doorlopende basispolis zonder wintersport kost € 50 bij SNS Bank en € 179 bij Aegon voor een gezin met twee kinderen. Inclusief wintersport kost dat van € 65 bij Aon Direct tot maar liefst € 212 bij ING. Alleenstaanden betalen voor een basisverzekering zonder wintersport van € 22 bij SNS Bank tot € 77 bij De Goudse. De prijzen met wintersport lopen van € 28 bij Aegon en Kruidvat tot € 90 bij De Goudse. Tegenover de premieverschillen staan ook verschillen in dekking of vergoedingen. Beste uit de test zijn Aegon en Univé. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten de premies met en zonder geneeskundige dekking vergelijken en direct afsluiten.

Extra modules overbodig?

De Consumentenbond wijst erop dat aanvullende modules voor zorg of rechtsbijstand dubbelop kunnen zijn met andere verzekeringen, zoals de zorgverzekering of rechtsbijstandverzekering. De Consumentenbond vindt de basis-reisverzekering wel onmisbaar. Die dekt kosten als opsporings- en reddingsacties, hulpverlening door een alarmcentrale of voortijdige terugkeer naar huis na een ongeval of ziekte.

Tips bij reisverzekeringen

Voorafgaand aan een bezoek aan een buitenlands ziekenhuis moet de verzekerde zo mogelijk bellen met de alarmcentrale van de verzekeraar.

In de meeste Europese landen is de Europese gezondheidskaart (EHIC) nuttig. Zonder deze kaart moet in veel buitenlandse ziekenhuizen direct worden afgerekend. In Duitsland kan het voordeliger zijn om zonder kaart te betalen. Meer info: www.ehic.nl

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de nieuwe Reisgids en op de website van de Consumentenbond.

Update 17-05-2013:

De genoemde prijzen in dit bericht dateren van peildatum 1-1-2013, actuele prijzen zijn te vinden op www.consumentenbond.nl/reisverzekeringen