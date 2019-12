Honderden euro’s besparen op all-inclusive

Nieuws|Consumenten kunnen honderden euro’s besparen als ze zelf een all-inclusive reis samenstellen, in plaats van een pakketreis te boeken via een reisorganisatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Reisgids van de Consumentenbond. Zelf de reis en het hotel, inclusief eten en drinken, boeken kan een besparing opleveren tot €720 voor twee personen.

Een pakketreis bijvoorbeeld naar hotel Bahia Principe op Tenerife wordt op diverse websites aangeboden voor gemiddeld €1547 voor twee personen in het laagseizoen. Consumenten die zelf een vlucht boeken met Ryanair vanaf Brussel Charleroi en het verblijf via de hotelsite reserveren, betalen nog geen €1350. In het hoogseizoen loopt het verschil tussen de duurste reisaanbieder (Neckermann) en zelf boeken zelfs op tot €690. Ook voor een all-inclusive vakantie in Marokko is het – mede dankzij een scherpe aanbieding van Ryanair - veel goedkoper om zelf te boeken. Het verschil met de duurste reisaanbieder, WTC, is maar liefst €720. Nieuwkomer onder de bookingssites, Lavida Travel, is een positieve uitzondering. Het prijsverschil met zelf boeken is bij hen in veel gevallen verwaarloosbaar.

Prijsvechters

De Consumentenbond vergeleek de prijzen van een hotel en een losse vlucht met de prijs van een pakketreis voor enkele all-inclusive hotels op Tenerife, in Marokko, Tunesië en Turkije. Zelf boeken is vooral voordelig als consumenten met een prijsvechter naar de bestemming kunnen vliegen. Naar Turkije vliegen geen echte low-cost luchtvaartmaatschappijen, zodat zelf boeken daar minder voordeel oplevert. Het hele onderzoek is te lezen in de Reisgids van januari. Daarin staan nog 40 tips om te besparen op reizen.